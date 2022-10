Santos explica por qué veía a las Farc como adversarios, no como enemigos

El expresidente Juan Manuel Santos destacó cómo una frase del general Valencia Tovar cambió su manera de hacer política desde que estaba en el Ministerio de Defensa, al diferenciar los términos “adversarios” y “enemigos” para referirse a la guerrilla.

“Un día me invitó a su casa y me dijo, su responsabilidad es enorme, usted conoce a los militares, los conoce por dentro (…) usted va a enfrentar a las Farc, no los considere enemigos, considérelos adversarios, porque uno a los enemigos los destruye, a los adversarios los vence, ellos son seres humanos y son colombianos. Somos todos hijos de una sola Nación”, dijo el exmandatario en una entrevista con Arcadia.

En su relato, Santos sostuvo que esa “lección fue importantísima” y contó lo que, para él, dio origen a los casos de falsos positivos.

“Había una especie de conteo de cadáveres, herencia de esa nefasta guerra en Vietnam, el llamado ‘Body Count’, que nosotros cambiamos eso porque eso fue, entre otras cosas, lo que dio origen a los falsos positivos”, sostuvo.

Sobre cuál fue la estrategia que usó para llegar a un acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc, el exmandatario aseguró que se trató de “zanahoria por un lado y garrote por el otro”.

“Mi intención desde el principio era debilitar a las Farc al punto de llevarla a la mesa de negociación. Mientras las Farc creyeran que podían ganar por la vía militar, no había la menor posibilidad de que se sentaran”, aseveró.

Igualmente, reveló que siempre hubo dos condiciones en la negociación en La Habana. “Primero Invertir la correlación de FF.MM. y la otra condición que la identificamos es que los comandantes de las Farc, que se paseaban como pedro por su casa y por todo el territorio, ellos mismos debían sentir personalmente la necesidad de la paz. Que para ellos fuera un buen negocio”, dijo.

Acerca de su nuevo libro ‘La batalla por la paz’, Juan Manuel Santos reveló que fue escrito a partir de anécdotas que se desarrollaron durante el proceso de paz.

“Quería un libro fácil de leer y lo que he recibido es que el objetivo se logró (…) es un libro para la historia (…) tiene muchas anécdotas que ilustran y que hace la lectura más agradable”, puntualizó.

Esta es la entrevista completa de la Revista Arcadia con el expresidente Santos.