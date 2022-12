Santos firma extradición de ‘El Colombia’ implicado en muerte de Robert Serra

Mendoza, alias ‘El Colombia’, solicitado por la justicia del vecino país, en hechos ocurridos el 1 de octubre de 2014. (Lea también: Corte Suprema avaló extradición de ‘El Colombia’ por crimen de diputado Serra )



Las autoridades venezolanas lo rquieren por: presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, robo agravado cometido a mano armada y asociación para delinquir.





La semana pasada, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había dado vía libre a la extradición de este ciudadano colombo- venezolano.



El alto tribunal tomó la decisión al determinar que el Gobierno venezolano cumplió con los requisitos mínimos de ley para solicitar a un ciudadano extranjero en extradición. (Lea también: Alias 'Colombia' tiene doble nacionalidad, no se le otorgará asilo: Cancillería )



De acuerdo con la resolución, se otorga la extradición bajo el compromiso de que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.



Aclara además que “el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco podrá ser entregado a otra Nación, con las salvedades que allí mismo se establecen”.



