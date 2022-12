‘Santrich’ reaparece armado, pide Constituyente e insiste en alianzas con el ELN

Luego del revuelo que generó alias ‘Iván Márquez’ tras anunciar que un grupo de excomandantes de las antiguas Farc decidieron rearmarse, ahora se conoce un nuevo video en donde aparece Seuxis Pausias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, en una zona rural acompañado de siete personas armadas.

En la declaración el exjefe guerrillero de las antiguas Farc pide que “se abra una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios resultados de un proceso constituyente abierto o esos cambios tarde que temprano serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad en rebelión. La palabra la tiene el soberano”, dice ‘Santrich’.

Pero el desertor de la paz también recuerda en su pronunciamiento que en el acuerdo final había un compromiso que “indicaba hacer la convocatoria a todos los partidos políticos para concertar acuerdo político nacional y atender los retos que la paz demanda”.

“Existen entonces las herramientas para seguir intentando una salida concertada impulsando un proceso constituyente”, añade.

‘Santrich’ vuelve a ratificar las declaraciones de alias ‘Márquez’ sobre la alianza criminal que estarían buscando con el ELN, según inteligencia militar para compartir los negocios de narcotráfico y minería ilegal, además hace un llamado a los excombatientes que no han “plegado las banderas”.

Cuenta, además en esa publicación, que el pasado 22 y 24 de agosto se llevó a cabo una reunión extraordinaria entre “comandantes” donde se decidió volver a organizar a las Farc-EP y activar el “plan estratégico campaña bolivariana por una nueva Colombia”.

“El Estado conocerá una nueva modalidad operativa que responderá a la ofensiva, porque nuestra decisión está en no seguir matándonos entre hermanos de clases para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino”, advierte ‘Santrich’.

Por último, ‘Santrich’, quien estaba siendo investigado por supuestamente negociar un envío de droga aparentemente después de la firma del acuerdo, se fue contra el expresidente Santos porque juró no cambiar nada de lo negociado, pero asegura que eso no se cumplió desde su firma. Sobre el mandatario Iván Duque afirma que “sin inmutarse lo que él no firmó no lo obliga”.

