Caribe  / "No tengo ninguna inhabilidad": nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de Procuraduría

“No tengo ninguna inhabilidad”: nuevo rector de UniAtlántico sobre suspensión de Procuraduría

Manifiesta el funcionario, ya posesionado en su cargo, que en su tiempo consideró dicha sanción de la Procuraduría como injusta.

Rafael Castillo Universidad del Atlántico.png
Rafael Castillo Pacheco, rector encargado de la Universidad del Atlántico por el Ministerio de Educación.
Universidad del Atlántico
Por: José Palma
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

