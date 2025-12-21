Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

El chance Paisita Noche volvió a ubicarse entre los juegos de azar más buscados en Colombia, consolidándose como una de las opciones preferidas por quienes siguen a diario los resultados del chance. En cada jornada nocturna, este sorteo tradicional capta la atención de miles de personas que esperan conocer la combinación ganadora y verificar si su número fue el afortunado.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy 21 de diciembre de 2025

Según el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta jornada fue la siguiente: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal:

Tras la publicación oficial de los resultados, los jugadores pueden consultar si obtuvieron algún premio a través de los canales autorizados, donde también es posible revisar sorteos anteriores, confirmar números jugados y llevar un registro histórico. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para quienes participan de forma constante y desean analizar el comportamiento de sus apuestas en el tiempo.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche está diseñado con distintas modalidades de apuesta, cuyos pagos varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite que los jugadores elijan entre opciones sencillas, con menor riesgo, o apuestas más completas, que ofrecen premios significativamente más altos.



Aciertos por cifras finales

La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades suelen ser las más populares entre quienes prefieren apuestas simples y accesibles, ideales para quienes buscan participar de manera ocasional.



Aciertos de tres cifras

Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto genera un pago de 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: cuando el orden de los números no es relevante, el premio es de 83 pesos por cada peso apostado, ofreciendo un balance entre riesgo y posible ganancia.

Aciertos de cuatro cifras

Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado, siendo una de las opciones más atractivas por su alto retorno.

Súper combinado: permite que las cifras se acierten en cualquier orden y paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país. Su principal característica es que cuenta con sorteo diario, lo que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de forma permanente. Gracias a esta constancia, el Paisita Noche se mantiene como una referencia clave dentro del mundo de los juegos de azar en Colombia, especialmente para quienes siguen de cerca los resultados nocturnos.