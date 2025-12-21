Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Publicidad
El chance Paisita Noche volvió a ubicarse entre los juegos de azar más buscados en Colombia, consolidándose como una de las opciones preferidas por quienes siguen a diario los resultados del chance. En cada jornada nocturna, este sorteo tradicional capta la atención de miles de personas que esperan conocer la combinación ganadora y verificar si su número fue el afortunado.
Según el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta jornada fue la siguiente: (en minutos)
Tras la publicación oficial de los resultados, los jugadores pueden consultar si obtuvieron algún premio a través de los canales autorizados, donde también es posible revisar sorteos anteriores, confirmar números jugados y llevar un registro histórico. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para quienes participan de forma constante y desean analizar el comportamiento de sus apuestas en el tiempo.
El plan de premios del Paisita Noche está diseñado con distintas modalidades de apuesta, cuyos pagos varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite que los jugadores elijan entre opciones sencillas, con menor riesgo, o apuestas más completas, que ofrecen premios significativamente más altos.
Estas modalidades suelen ser las más populares entre quienes prefieren apuestas simples y accesibles, ideales para quienes buscan participar de manera ocasional.
Es importante tener en cuenta que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país. Su principal característica es que cuenta con sorteo diario, lo que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de forma permanente. Gracias a esta constancia, el Paisita Noche se mantiene como una referencia clave dentro del mundo de los juegos de azar en Colombia, especialmente para quienes siguen de cerca los resultados nocturnos.