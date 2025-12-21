En vivo
Investigan triple homicidio en Río de Oro, Cesar: una de las víctimas tiene 12 años

El alcalde Arnoldo Osorio lamentó lo sucedido, sobre todo porque los hechos se registraron a muy pocos metros de la Base Militar del 27, donde tras un ataque con drones murieron siete soldados.

Nelly Geraldine García y Anderson Rocha Núñez, víctimas fatales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

