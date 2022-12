Satélite de EE.UU. detectó destello de calor cuando caía avión en Egipto

Un satélite militar de Estados Unidos detectó un destello de calor sobre el Sinaí (Egipto) en el momento en que un avión de pasajeros ruso se estrelló recientemente, matando a las 224 personas que iban a bordo, informó la cadena estadounidense CNN el martes.



La cadena televisiva hizo la afirmación citando a un funcionario estadounidense bajo anonimato, sin ahondar en más destalles de lo observado por el satélite.



Según dijeron los funcionarios estadounidenses a CNN y otras cadenas de televisión locales el satélite militar detectó un destello de calor en el momento del incidente, lo que "sugiere que un acontecimiento catastrófico se produjo durante el vuelo", entre ellos se evalúa la posible explosión de una bomba, aunque los analistas estaban considerando además otras causas posibles. (Escuche además: Estado Islámico afirma haber derribado el avión ruso con 224 personas en Egipto )



Un análisis de servicios de inteligencia de Estados Unidos ha descartado un ataque con misiles, como reinvindica el grupo yihadista Estado Islámico (EI), informó también la CNN. El presidente de Egipto Abdel Fattah al Sisi calificó este martes de "propaganda" tal reivindicación.



El Airbus A321 se desplomó a tierra 23 minutos después de despegar desde la localidad Sharm el-Sheij, una ciudad turística a orillas del Mar Rojo, en un vuelo hacia la ciudad rusa de San Petersburgo.



Los expertos han dicho que el hecho de que los escombros y cuerpos estaban esparcidos en un área grande eran signos de que el avión se deshizo en el aire, un hecho raro, pero no sin precedentes.



Entre otras posibilidades citadas por el informe divulgado por CNN figuran la explosión de un motor por mal funcionamiento, un incendio provocado por un problema estructural en el avión o el despedazamiento al chocar contra el suelo.



Hasta el momento no hay una explicación oficial apoyada por el análisis de los restos y la investigación en base a las cajas negras con grabaciones de a bordo aún no ha avanzado.

