Se define futuro de referendo de Viviane Morales en el Congreso

Desde las 9:00 de la mañana de este miércoles se desarrolla el tercero de cuatro debates que debe surtir la iniciativa de referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, de autoría de la senadora liberal Viviane Morales.



Las opiniones están divididas en el Legislativo; sin embargo, algunos parlamentarios ya han expresado públicamente la forma en que votarán esta iniciativa. El Partido Liberal, al cual pertenece la autora del proyecto, publicó una carta a través de la cual solicita que se vote positivamente para permitir que la discusión se dé en la Plenaria, y de esta forma involucrar a todas las regiones del país representadas en el Legislativo.



"Por la gran atención que este tema suscita entre las regiones y el pueblo que representamos y por el señalamiento reiterado al Congreso en el sentido de haber evadido nuestra responsabilidad de decidir sobre estos fundamentos de cultura y de familia, los exhortamos a que voten positivamente el proyecto con el fin de que llegue a la competencia de la Plenaria", dice la misiva.



La Comisión Primera está integrada por 35 parlamentarios y, para que la iniciativa sea aprobada, se requieren 18 votos positivos. El liberalismo votará a favor, por el motivo ya expresado, sin embargo, en otras colectividades, como el Partido de La U, y pese al llamado que hizo el presidente Juan Manuel Santos para hundir el proyecto, no está todo definido.



"La bancada de la U mayoritariamente va a acompañar la posición de negar el referendo, pero, como es apenas natural, por ser un tema que tiene mucho que ver con la objeción de conciencia, no hay una unidad total, pero sí creo yo que mayoritariamente la bancada en la Comisión Primera va a votar como lo estoy planteando, negativamente a la propuesta de referendo", expresó el representante Hernán Penagos.



Por su parte, el partido Centro Democrático acompañará la propuesta de referendo, pese a que hay opiniones divididas sobre permitir o no la adopción de niños de forma igualitaria. "Acá lo que tenemos que defender mañana la bancada del Centro Democrático es garantizar el derecho del pueblo colombiano a decidir sobre sus asuntos, pero no necesariamente quiere decir que estemos en contra de que personas del mismo sexo eventualmente puedan ser candidatos a la adopción de niños", dijo el representante uribista Samuel Hoyos.



Desde el partido conservador afirman que hay varios indecisos, pero que su intención es votar en bancada, por lo cual se reunirán a primera hora de este miércoles para resolver el asunto, aunque ya el Presidente de la colectividad, Hernán Andrade, ha pedido votar "sí".



La representante del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, también votará en contra y cuestionó que mientras que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay más de 3.000 niños a la espera de ser adoptados se esté negando el derecho a que tengan una familia.



"Espero que podamos parar está humillación contra todas las familias colombianas, porque este referendo prohíbe a las familias de madres solteras, divorciadas, separadas y viudas también.

Resulta que esa es la mitad de las familias colombianas. No es justo que cuando tenemos tantas necesidades con niños abandonados y abusados, estemos gastando tanta energía y recursos en algo que es caprichoso para una campaña electoral", señaló.



Si se hunde la propuesta, aún tiene un salvavidas



Si la Comisión Primera vota de manera negativa esta propuesta hay una herramienta para darle otra oportunidad al proyecto y es apelar, caso en el cual el presidente de la Cámara tendrá que designar una nueva Comisión (de las constitucionales) para que estudie el proyecto y vuelva a llevarse a cabo la votación. Si en esa segunda la Comisión niega el proyecto, queda hundido de manera definitiva, pero si se aprueba iría a la Plenaria de Cámara.



El ponente del proyecto radicó en las últimas horas ponencia positiva, la cuál será sometida a votación por parte de los 35 representantes que conforman la Comisión.