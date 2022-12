Se habló de un tema ambiental, no de falsos positivos: comandante de Quinta Brigada

No cesa la polémica sobre una supuesta reunión en la que se citaron a 15 militares a las instalaciones de la Segunda División del Ejército, que está ubicada en Bucaramanga, donde presuntamente hubo presiones para saber quiénes habrían filtrado información al periódico estadounidense The New York Times sobre el escándalo de la presunta activación de los ‘falsos positivos’.

“El oficial que iban a interrogar fue citado de urgencia junto con otros 14 militares –que se encontraban en distintos lugares del país– a la sede de la segunda División de Bucaramanga. Las razones que les dieron para citarlos el pasado 22 de mayo fueron distintas, pero la realidad era una sola: saber quiénes contaron a algunos medios, en particular a The New York Times, sobre unas polémicas directrices que exigían doblar los resultados en el Ejército y que podrían ser la semilla para volver a las épocas de los falsos positivos”, señala la revista Semana en su investigación.

La Segunda División del Ejército en su momento respondió que esa reunión nunca se hizo y que era “completamente falso”.

BLU Radio buscó al comandante de la Quinta Brigada del Ejército, general Óscar Rey, quien les salió al paso a las acusaciones y negó que ese día se haya realizado esa reunión.

“Esto no es para polemizar, ya el comando superior tomará las acciones respectivas (…) Se hizo una reunión de la burbuja ambiental que fue solamente para el manejo ambiental, no se está hablando nada de falsos positivos”, dijo el general.

Sin embargo, el director de la Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció en su momento que “sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad”.

.@GuillermoBotero, ¿Es cierto que en este momento están interrogando a 15 oficiales en la sede de la segunda división del ejército para saber quién le dio la información al @nytimes?



Sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad. https://t.co/BX9euGF0Xz — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 22, 2019