Se le acabó el tiempo al Ministerio de la Igualdad: tendría que cerrar sus puertas

El gobierno ya no tiene tiempo para salvar al Ministerio de la Igualdad y tendrá que decirle adiós a la entidad, porque se le agotó el plazo para que el Congreso le aprobara la ley que lo reglamenta.

Hace dos años, la Corte Constitucional declaró inexequible la creación del Ministerio de la Igualdad porque no se cumplió con el requisito de analizar el impacto financiero de su creación. Sin embargo, mantuvo el funcionamiento de ese ministerio porque le dio plazo al Congreso de la República hasta el final de la actual legislatura para tramitar una ley con todos los requisitos.

Esta es la última semana de las sesiones ordinarias del Congreso y ese proyecto de ley ni siquiera ha sido aprobado en primer debate. Las sesiones ordinarias del Congreso van hasta este sábado 20 de junio y a la fecha no es claro que el gobierno vaya a convocar sesiones extra ordinarias para impulsar esta iniciativa, ni que tenga los votos para sacarla adelante.

Es decir, a menos que algo extraordinario ocurra, no se va a cumplir la orden de la Corte Constitucional y en la práctica la creación del Ministerio de la Igualdad queda sin piso.



El Ministerio de la Igualdad fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo en el año 2023 y para este 2026 su presupuesto está estimado en 323 mil millones de pesos.

Hasta el momento la entidad ha tenido dos ministros: La vicepresidenta Francia Márquez y el actual Ministro Alfredo Acosta Zapata.