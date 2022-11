Se necesita ropa nueva para niños y niñas en Mocoa: Santos

Al llegar al albergue de las Américas en Mocoa, Putumayo, el presidente Juan Manuel Santos habló con varios de los damnificados de las avalanchas y explicó de qué se tratan las ayudas y qué hará el Gobierno para reconstruir las zonas afectadas.



“Han sido contratados 262 arrendadores para que damnificados se puedan establecer. No vamos a dar subsidios por tres meses, porque eso se renueva”, indicó el primer mandatario.



Santos dijo también que se han reportado 82 toneladas de mercados y repartido 8.300 raciones en los últimos tres días.



Añadió que el servicio de agua potable volverá a estar disponible en Mocoa en un mes, pero exhortó a los colombianos a enviar ayudas a los menores afectados, pues se necesita ropa nueva para niños y niñas.



“Hay una ayuda que necesitamos, una ayuda específica: ropa nueva, primordialmente para niños y niñas”, indicó.



También dio a conocer que 2.858 familias han sido registradas como damnificadas y a esta hora 320 familias ya han recibido subsidios de 750 mil pesos de arrendamiento trimestral, que se mantendrá hasta el momento en que se consiga la solución definitiva de vivienda para los damnificados por la tragedia.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Bienestar Familiar atiende en un albergue al sur occidente de Mocoa a cerca de 100 niños damnificados por la tragedia de hace una semana.



-De acuerdo al último reporte de Medicina Legal, tras la tragedia en Mocoa 314 personas han perdido la vida y hasta el momento se registran más de 170 desaparecidas.



-El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que ya se entregaron 40 mil millones de pesos para reactivar la actividad comercial en Mocoa durante la etapa inicial de la emergencia.



-Con el fin de prevenir una epidemia, se suspendió el servicio de agua potable en las poblaciones del sur del Caquetá que se surten del río Caquetá; el afluente tiene una alta contaminación con más de 70 cuerpos en descomposición que han sido rescatados tras la avalancha de Mocoa.



-La Policía Nacional Bolivariana de Venezuela impidió nuevamente el paso de la manifestación opositora hacia la sede de la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas, por lo que comenzaron los enfrentamientos con los manifestantes y el uso de gases lacrimógenos.



-Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlasur, dijo en Blu Radio que las marchas en Venezuela no se detendrán hasta que el régimen salga del poder.



-El canciller británico anuló su visita a Rusia debido a la evolución de los hechos en Siria, mientras que el presidente iraní acusó a Donald Trump de ayudar a los "terroristas" en Siria.



-El excongresista Otto Bula, preso por su participación en el caso Odebrecht, no ha declarado ante el Consejo Nacional Electoral dentro del proceso de investigación a la campaña Santos Presidente 2014, según dice porque está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía.



-Por lo menos 2.500 habitantes de Floridablanca están en alto riesgo por la cercanía con una quebrada, fuertes lluvias e inestabilidad del terreno.



-Fue desmantelada una clínica clandestina en el norte de Cali. Una persona sin título profesional, ni especialidades médicas fue sorprendida en flagrancia mientras alistaba una paciente para someterla a una cirugía plástica.



-Más de 695 Mil vehículos se han movilizado por los principales corredores viales del país. La Policía de tránsito entrega un reporte de 65 accidentes en los que han perdido la vida 4 personas y 43 han quedado lesionadas. Según el director de la policía de tránsito y transporte, el general Ramiro Castrillón en 802 pruebas de embriaguez, 31 han sido positivas.



-62 mil personas en 5.300 vehículos han salido desde las terminales de transporte terrestre de Medellín. Durante la Semana Santa se espera se movilicen por allí 10 mil personas en promedio al día.



-En el sur de Bogotá, presuntos sicarios intentaron asesinar al abogado de uno de los policías procesados por el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra.



-Un joven de 24 años resultó lesionado cuando cayó en un ascensor desde un quinto piso en el norte de Bogotá.



-Una niña de 2 años fue mordida por un perro pitbull en el rostro y necesitará ser sometida a una cirugía. El animal ya se encuentra a disposición de la Policía Ambiental quien por disposición de la secretaría de salud lo trasladó a una fundación para sometido a exámenes.



-La alcaldía de Albania, Guajira, ofrece una recompensa por información que los conduzca al paradero de la comerciante secuestrada en ese municipio.



-El comité promotor de la revocatoria del mandato del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya cuenta con la resolución de la Registraduría Nacional que acepta la iniciativa y tienen en su poder los formatos para recolectar las firmas.



-La organización terrorista ETA entregó 120 armas y 3 toneladas de explosivo a las autoridades francesas.



-Falcao García le dio la victoria al Mónaco en la Liga de Francia, en España James fue suplente en el clásico Real vs Atlético y Sergio Henao fue el mejor colombiano en la Vuelta al País Vasco.