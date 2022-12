Se negó a bajarse del vehículo y se lo llevaron a los patios de Álamos en Bogotá

David Mora fue requerido por las autoridades cuando dejaba a una persona en el aeropuerto por supuestamente estar prestando servicio ilegal de transporte, sin embargo, se negó a bajarse del vehículo y la policía no tuvo otra opción que llevarlo dentro de su carro a los patios y dejarlo allí toda la noche.



“Yo no estaba prestando servicio público, yo lleve a un conocido mío al aeropuerto y estaba en la zona donde se deben dejar los pasajeros, el amigo mío, muy amablemente, me reconoció algo para costos de gasolina y ellos aseguran que era transporte ilegal, no era aplicación porque él me dio el dinero en efectivo”, dio el afectado.



“La Policía quería movilizar el carro y ponerme el comparendo y yo les dije que no tenían razón y empezaron el procedimiento conmigo dentro del vehículo, yo me quede adentro porque me dijeron que no podía romper los sellos porque eso era ilegal”, agregó.



David Mora aseguró que durante casi más de 12 horas intentó lograr una explicación de las autoridades pero no fue posible, al igual, que también fracasaron los intentos de sus familiares por llegar al vehículo a brindarle algo de comer o beber.



Por último, Mora aseguró que decidió pagar el comparendo por cerca de 700.000 pesos que le impusieron y comenzar el procedimiento para poder retirar el vehículo de los patios.