Se puede consumir banano con tranquilidad: directora del ICA

En entrevista con Mañanas BLU, la directora del ICA, Deyanira Barrero, se refirió a la cuarentena aplicada en cien hectáreas de cultivo de banano en La Guajira por un hongo conocido comúnmente como “Mal de Panamá”.

Barrero explicó que se activaron todas las medidas pare impedir que se propague en otras regiones bananeras como el Urabá antioqueño.

“La forma como se transmite es a través del hongo, materiales como maquinaria agrícola y es muy importante que todas las empresas vigilen muy bien sus ingresos para reportar cualquier situación inusual que detecten en sus plantaciones”, dijo Barrero.

Igualmente, aseguró que no hay ningún riesgo para quienes consuman banano.

“No tiene ningún riesgo para la salud pública. Países que han sido afectados han continuado con sus exportaciones manejadas con niveles de bioseguridad. Nosotros exportamos el banano a países que no cultivan y no habría riesgo para ellos, las frutas no transportan el hongo, se mueve a través del suelo y por materiales”, indicó.

Escuche la entrevista completa:

