¿Se puede predecir un terremoto? Sismólogo explica qué ocurrió bajo tierra antes del sismo

Los terremotos son fenómenos naturales difíciles de anticipar. Tras el sismo del pasado lunes en San José del Palmar, Chocó, que dejó afectaciones en Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, surgieron preguntas sobre qué ocurre bajo tierra y si la ciencia puede advertir cuándo ocurrirá otro movimiento fuerte.

Rodrigo León, sismólogo y profesor del departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, explicó en El Radar que un sismo se produce cuando se libera energía acumulada en una falla geológica. Esa energía viaja en forma de ondas sísmicas y provoca el movimiento que se siente en la superficie.

Los terremotos ocurren a lo largo de fallas o discontinuidades, y es liberación de energía en forma de ondas sísmicas señaló el experto

¿Qué ocurrió bajo tierra antes del terremoto en Colombia?

En el caso del terremoto del lunes, el experto explicó que el fenómeno tuvo una particularidad: no ocurrió en la zona superficial donde interactúan las placas tectónicas, sino dentro de la placa de Nazca, a gran profundidad.

Terremoto en Pereira Foto: AFP

Según León, en esta región la placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana y puede alcanzar 500 kilómetros de profundidad. En su recorrido hacia el manto, la placa acumula esfuerzos que pueden provocar una ruptura dentro de ella.



Las placas, cuando están en su camino hacia el manto, generan esfuerzos, es decir, como que la jalan hacia abajo. Y precisamente este tipo de esfuerzo es el que genera que la placa presente una ruptura frágil a esas profundidades explicó

El sismólogo también aclaró que existen diferentes tipos de terremotos y que la profundidad es determinante para entender sus efectos. Los sismos superficiales, como el ocurrido en el Eje Cafetero en 1999, pueden ser más destructivos porque la energía tiene una menor distancia que recorrer hasta la superficie.

Publicidad

¿Es posible predecir un terremoto?

Pero una de las preguntas que más inquieta a quienes viven en zonas de riesgo es si es posible saber cuándo ocurrirá un terremoto. La respuesta, por ahora, es no. La ciencia puede estudiar las fallas, identificar zonas de amenaza y registrar los movimientos sísmicos, pero no establecer con precisión el momento en que ocurrirá un sismo.

Lo que sí existe es la detección temprana. León explicó que las ondas sísmicas más rápidas pueden ser identificadas por redes de instrumentos e incluso mediante la información combinada de teléfonos móviles.

🇨🇴 | Graban impacto de la licuación de suelos en San José del Palmar tras el terremoto en #Chocó



Un registro en video captado en el sector rural cercano a San José del Palmar, en el departamento del Chocó (Colombia), documentó los efectos del terremoto de magnitud 7,4 sobre la… pic.twitter.com/QdR6reCeel — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 12, 2026

Esa tecnología permite detectar que un terremoto ya comenzó y, dependiendo de la distancia, generar una alerta antes de las ondas más fuertes.

Publicidad

La diferencia es clave: una alerta sísmica no predice un terremoto. Detecta el movimiento cuando ya se inició y puede ofrecer unos segundos de ventaja para tomar medidas de protección.

Por eso, más que esperar una predicción, la recomendación es prepararse, conocer los riesgos de la zona y saber cómo actuar cuando el suelo comience a moverse.