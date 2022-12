Se reanudaron conversaciones entre MinEducación y Fecode

En la noche del martes, mientras miles de profesores marchaban en Bogotá, en la denominada Marcha de antorchas, se volvieron a sentar el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) para buscarle una solución que levante el paro de docentes que ya cumple 35 días.



Aunque esa reunión no tuvo grandes avances sirvió para aclarar algunas incomodidades que había en la mesa y en el ambiente tras las declaraciones, en medios de comunicación, de la ministra de Educación , Janeth Giha, que no dejó anda contestos a los profesores.



“Hemos iniciado las conversaciones nuevamente con el Gobierno, pero queremos decir que no hemos podido avanzar, no vemos voluntad política al Gobierno. Aquí hay una traba que está establecida por el Ministerio de Hacienda que entra dice que no hay recursos” Carlos Rivas, presidente de Fecode.



Este miércoles, en una reunión que se llevará a cabo en horas de la mañana, Fecode espera recibir algunas respuestas acerca de unas inquietudes que dejó plantados en la mesa al gobierno nacional.



Igualmente las marchas de los docentes en Bogotá continúan, desde las 10:00 de la mañana estarán marchando desde la carrera 7ma con calle 32 hasta la calle 26 con carrera 66 (Secretaria de Educación).