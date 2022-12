Sector de taxistas anuncia cese de actividades en Cali

labores, hay un grupo denominado Poder Amarillo, que hace parte de los asalariados en el gremio, que manifestaron que cesarán sus actividades y protestarán en varias partes de la capital vallecaucana.



Aseguran que las asociaciones de propietarios no los representan y no les interesa su situación.



Por otro lado un grupo de taxistas de Bogotá, liderado por Fredy Contreras, llegó a un acuerdo para no entrar en paro en la capital .



Según Contreras, se acordó, a las 6:00 de la mañana, a las 12:00 del mediodía y a las 6:00 de la tarde, poner luces estacionarias en señal de protesta, aunque dijo que esto no significa que habrá plan tortuga.



En Bucaramanga y Medellín también se descartó el paro de taxistas para este lunes.