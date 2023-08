Seguiremos insistiendo en el respeto al DIH, que incluye el secuestro: Redepaz sobre cese al fuego

Este 3 de agosto empezó el cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno nacional que se había anunciado semanas atrás. Aunque hay unos puntos que son fundamentales para llevar a cabo este proceso, en medio de lo que se ha denominado paz total, existen otros que no están del todo claros, como las formas de financiación de este grupo ilegal.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadana por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz), dijo que esperan que “todos los actores armados se involucren en este proceso de paz” y no sea únicamente con el ELN .

“Por supuesto que tenemos una gran preocupación, cómo hacer de este cese al fuego bilateral con el ELN un cese al fuego multilateral, porque hay otros actores armados que no están sentados en la mesa, la invitación es que se sienten”, recalcó.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

Extorsiones y secuestros como financiación

Sanabria también se refirió a uno de los temas que más inquietudes ha causado a lo largo de este proceso, las extorsiones y secuestro como forma de financiación del ELN, que, en su momento, revelaron no hacia parte de los diálogos.

“Nosotros seguimos insistiendo en el respeto al derecho internacional humanitario, que incluye el secuestro. Seguramente la extorsión y otros delitos menores no están ahí contemplados, pero el secuestro y otras formas de agresión contra la población deben ser respetados”, puntualizó.

De acuerdo con Sanabria, seguirán “exigiéndole al ELN y todos los actores armados el respeto a la población civil, organizaciones y líderes” para que el cese al fuego pueda ser eficaz y duradero.

Publicidad

Al debate también se unió el general retirado Guillermo León, quien actualmente es presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore). Según señaló, “hay que aprender de las experiencias anteriores”, porque, añadió, “la experiencia en La Habana ha dejado muchas lecciones que hay que utilizar”.

“Nuestra postura en el tema de justica al día de hoy son claras con las experiencias que tenemos. En el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, sentimos desde nuestras organizaciones que no se escucharon todas las voces (…) No es una verdad completa”, aseveró sobre los procesos que, según él, no se deberían repetir en estos nuevos diálogos de paz.

Escuche las entrevistas completas en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: