Seguridad, movilidad y educación: candidatos a Alcaldía de Bogotá responden

La capital se prepara para elegir su próximo alcalde. BLU Radio, El Espectador y Noticias Caracol reúnen a tres de los candidatos más opcionados.



Clara López, Rafael Pardo y Francisco Santos responden a los temas de seguridad, movilidad, infraestructura, lucha contra la corrupción y propuestas sociales, entre otros.



- Propuestas de seguridad:





Clara López dijo que su plan de Gobierno se centrará en un proyecto de seguridad ciudadana integral. Francisco Santos dijo que se convertirá en el “primer policía” de la ciudad, para combatir los delitos comunes y el microtráfico. Finalmente, Rafael Pardo prometió que va a “convertir a Bogotá en la ciudad más segura de América Latina” fortaleciendo el sistema de justicia.



‘Cara a cara’ de seguridad





Pacho Santos controvirtió la propuesta de Clara López del financiamiento para tener unos 10 mil policías más y dijo que eso se demora, por lo que es mejor, por ahora, poner en marcha la policía cívica. López le respondió diciendo que “está tecnológicamente atrasado” pues gracias a aplicaciones móviles se puede mejorar la seguridad. Pardo intervino diciendo que la propuesta de que la ciudadanía se sume a la vigilancia con sus celulares “es legítimo decirlo en campaña”.





- Propuestas de movilidad:





Pardo dijo que para mejorar la movilidad en el corto plazo se intervendrán 74 intersecciones que no están funcionando bien. A mediano plazo reestructurará el sistema de TransMilenio y SITP. A Largo plazo, prometió construir el metro y TransMilenio por la Avenida Boyacá. Por su parte, Santos trabajará en fotomultas a corto plazo; a mediano hará la ALO, TransMilenio por la Avenida Boyacá y a largo plazo hará el metro con el actual trazado. Finalmente, López dijo que a corto plazo hará un plan de choque para mejorar el fluido con obras puntuales. A largo plazo, manifestó: “el metro va, palabra de mujer”.



‘Cara a cara’ de movilidad







Clara López dijo que utilizará la cultura ciudadana ‘mockusiana’ para convertir a los servidores públicos en control social. Entre tanto, Pardo dijo que no se puede decir que la cultura ciudadana no es una persona sino una necesidad, por lo que buscará la capacidad de premiar a quien cumple y castigar a quien no. Finalmente, Pacho Santos aseguró que contratará a Paul Bromberg y Antanas Mockus para que mejoren la cultura ciudadana en Bogotá. Francisco Santos aseguró que va a renegociar los contratos con Egobus y Coobus. Clara López y Rafael Pardo coincidieron en que no se puede hacer este anuncio sin haberlo analizado a profundidad.



- Propuestas de programas sociales (salud, educación, etc.):





Pacho Santos aseguró que aunque la actual administración tiene cosas malas y cosas buenas en programas sociales, va a generar una nueva estrategia que sea sostenible. Entre tanto, Pardo dijo que su principal programa social se centrará en fortalecer la educación y hacerla más equitativa. Finalmente, Clara López dijo que su idea es que Bogotá sea el primer territorio libre de pobreza del país.



‘Cara a cara’ de programas sociales:





Clara López dijo que mantendrá los colegios en concesión. Pacho Santos prometió construir 50 colegios en concesión a 30 años y dejarán otros 50 colegios más concesionados. Finalmente, Rafael Pardo prometió fortalecer la educación pública pero dijo que no olvidará la educación privada, “a donde van la mitad de los niños en Bogotá”.





- Propuestas contra la corrupción:





Rafael Pardo aseguró que “la corrupción y la improvisación son los dos impuestos más caros que ha pagado Bogotá”, por lo que garantizó que en su administración se dará prioridad a la transparencia. Francisco Santos dijo que para evitar la improvisación hay que dejar el afán y estructurar adecuadamente las grandes licitaciones. Finalmente, Clara López dijo que promoverá una reforma institucional de fondo para prevenir, por lo que hará que la Veeduría tenga capacidad sancionatoria.