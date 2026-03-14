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Blu Radio  / Nación  / Senado abre inscripciones para candidatos a contralor general de la República

Senado abre inscripciones para candidatos a contralor general de la República

El trámite se podrá realizar de manera presencial en el Congreso o a través de correos electrónicos habilitados por la corporación.

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