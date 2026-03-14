Senado abre inscripciones para candidatos a contralor general de la República

El Congreso de la República abrió la convocatoria para la inscripción de candidatos al cargo de contralor general de la República para el período constitucional 2026 - 2030. De acuerdo con la Secretaría General del Senado, el proceso de registro se realizará entre el lunes 16 y el miércoles 18 de marzo de 2026.

Las inscripciones comenzarán el lunes 16 de marzo a las 8:00 de la mañana y se cerrarán el miércoles 18 de marzo a las 5:00 de la tarde. Durante ese lapso, las personas interesadas en participar en el proceso de elección podrán presentar formalmente su postulación.

Los aspirantes tendrán dos opciones para realizar el trámite. Podrán inscribirse de manera presencial en la Secretaría General del Senado o enviar su solicitud por medios electrónicos a los correos institucionales habilitados por el Congreso.

Hay dos direcciones electrónicas dispuestas para recibir las postulaciones, a través de las cuales se recibirán las comunicaciones de quienes deseen participar en la convocatoria pública.



El Congreso, en comunicación oficial, reiteró su compromiso con la transparencia, la publicidad y las garantías de participación en el procedimiento de elección del nuevo contralor general de la República, cargo que ejercerá funciones durante el período 2026-2030.

La Mesa Directiva del Congreso solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía difundir ampliamente la convocatoria, con el fin de garantizar que todas las personas interesadas tengan conocimiento del proceso y puedan ejercer su derecho a participar.

