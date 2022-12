Senado rindió homenaje a congresistas víctimas de genocidio contra la UP

Luego de 23 años del crimen de Manuel Cepeda Vargas, en medio del genocidio del cuál fue víctima la Unión Patriótica, este miércoles el Senado de la República rindió homenaje a los nueve congresistas que fueron asesinados y a uno que continúa en el exilio.



Familiares y amigos de las victimas llegaron al recinto de la Plenaria del Senado con flores amarillas para el acto que estuvo liderado por el senador Iván Cepeda, cuyo padre fue ultimado en medio de esa persecución. Allí pidieron que la historia no se repita, teniendo en cuenta que las Farc hoy avanzan en su tránsito para convertirse en un movimiento político, tras la dejación de armas.



"Había semanas en las que íbamos a dos o tres entierros; eso afortunadamente cesó y ojalá nunca más lo volvamos a ver porque es un dolor inmenso, no solo para los familiares, sino para los compañeros", expresó Inés Mojica.



A su turno, el senador Cepeda afirmó que lo ocurrido hoy "destaca el compromiso con la paz y con la democracia que tuvieron los congresistas de una bancada que fue eliminada del Congreso de la República, y también pone de presente el compromiso del Congreso para que termine de legislar en todo lo referente a los acuerdos de paz”.



Por su parte, el representante Alirio Uribe calificó el hecho como “un reconocimiento a la labor de los congresistas que fueron perseguidos y asesinados por el Estado, como Manuel Cepeda y todos esos dirigentes que soñaron con un nuevo país. Esperamos que estos hechos no se repitan, que conozcamos en la Comisión de la Verdad qué fue lo que pasó con los crímenes de la UP, y que en el futuro existan las garantías necesarias para ejercer la política en escenarios democráticos".



Cómo parte de este homenaje, fue instalada una placa en el Salón de Apoyo del Recinto del Senado, la cual lleva los nombres de los congresistas de la Unión Patriótica víctimas del exterminio.



