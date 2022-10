Senador Germán Varón Cotrino explicó por qué no denunció el caso de Edy Fonseca

Este viernes se conoció un video en el que el senador Germán Varón Cotrino, del partido Cambio Radical, aparece como uno de los asistentes por videoconferencia a la junta de propietarios del edificio Luz Marina, en donde, al parecer, estuvo encerrada durante un mes la señora Edy Fonseca, quien salió del edificio con una parálisis facial.

Esa junta fue convocada precisamente para discutir la situación de la señora Fonseca. Sin embargo, en el video el senador Varón Cotrino resaltó que se debe ser humano.

Publicidad

“Después de que la administradora haga su labor con los descargos revisaremos porque hay que ser humano, pero también hay que entender que, si se hubiera tomado otra decisión, ahora habría quejas por dejar el edificio sin seguridad”, dijo.

Le puede interesar: Edy Fonseca, la vigilante humillada y despedida de su trabajo que sacude las redes

“Esperemos a que esto avance. Estoy acostumbrado a esas circunstancias. Le agradezco mucho y espero que vuelvan a convocar una reunión, pero para tratar temas que de verdad nos permitan avanzar", añadió en el video.

En diálogo con BLU Radio, el senador explicó los hechos, y dijo qu la administración le dijo que no era cierto lo sucedido.

Publicidad

“Fui a una junta el 24 de abril cuando no estaba la señora Edy. Yo no la contraté, no tenía conocimiento de nada. Fui porque mi mamá falleció y cuando me presenté a la asamblea lo que pedí es que me dejaran participar porque, aunque no era el dueño, quería enterarme como eventual heredero”, afirmó.

“Pusieron de presente el caso de la señora Edy, veo que hay unas personas que defienden, otros dicen que no es cierto. Lo que debe pasar es que se presenten las pruebas y que sea un juez el que defina porque no podemos actuar como jueces. Con posterioridad a ese hecho, le pregunto al presidente del consejo y a la administración y me dijeron que no es cierto, que no estuvo en una condición de no poder salir, que ella salió dos días en Semana Santa”, resaltó.

Publicidad

A la pregunta de por qué no denunció si es uno de los deberes de los funcionarios al conocer hechos que puedan representar conductas penales, explicó que en ese momento había opiniones divididas sobre la historia.

“No denuncié porque después de los argumentos a favor y en contra. Pensé que lo mejor era directamente oír las condiciones en las que estaba la señora”, contó.

“Ella había llamado a la junta, pero tenía un sonido defectuoso, no se escuchaba bien y decidimos que se le hiciera un proceso en donde ella pudiera declarar en qué condiciones estaba para que, una vez se verificara, ponerlo en conocimiento de las autoridades. Pero ir a la Fiscalía a decir que oí cuando sé que puede haber pruebas reales, no tenía ningún sentido”, aseveró.

Publicidad

La Fiscalía ya investiga los hechos e indaga si se cometió el delito de constreñimiento.

Publicidad