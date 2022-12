Señor Ordóñez, si yo miento, el Consejo de Estado también: Rodrigo Uprimny

El abogado y profesor Rodrigo Uprimny habló en Mañanas BLU sobre la polémica por los supuestos cargos burocráticos del exprocurador Alejandro Ordóñez al exmagistrado Leonidas Bustos.



“La reelección de Alejandro Ordóñez fue anulada por el Consejo de Estado a raíz de una demanda que presentamos varias organizaciones porque violó el artículo 126 de la Constitución, ya que nombró familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eran competentes para intervenir en su designación y para ternarlo para dicha reelección”, dijo.



Asimismo, señaló que esto fue lo que acarreó la nulidad de la reelección, por lo que hay una sentencia del Consejo de Estado en ese sentido.



“El tema del magistrado Bustos y su esposa es uno entre varios que llevaron a la nulidad de la reelección del exprocurador Alejandro Ordóñez”, explicó Uprimny.



Precisó, además, que en el caso de Ana Josefa de Bustos lo que es claro y así lo dice la sentencia del Consejo de Estado es que fue nombrada por Ordóñez y no por el anterior procurador, Edgardo Maya.



“Ella (Ana Josefa de Bustos) sí fue funcionaria de la Procuraduría durante muchos años, pero se retiró en 2006 y en el 2010 es el procurador Ordóñez quien la nombra como procuradora judicial II con un salario alto, de más de 20 millones de pesos”, agregó.



Frente a esto, cabe resaltar, BLU Radio tuvo acceso a la renuncia que presentó Ana Josefa de Bustos a la Procuraduría, en 2006.



En la carta, que tiene fecha del 7 de abril, la mujer manifiesta que su renuncia se debe a que la Caja Nacional de Previsión Social le “reconoció el derecho a la pensión de jubilación”.



Uprimny aseguró con vehemencia que si él miente, el Consejo de Estado también lo hace, por lo que le hizo un llamado a Ordóñez a que acepte lo que considera una violación de uno de los artículos de la Constitución colombiana.



Dijo, además, que el caso del exjefe del Ministerio Público no es el tradicional “yo te elijo, tú me eliges”, sino el “yo nombro tus familiares para que tú me ternes”, lo que - a su juicio - es “una violación directa de la Constitución de 1991”.



