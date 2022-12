Ser el mejor entrenador del mundo es una mierda: Guardiola

en rueda de prensa este martes ante Barcelona.



“Estoy aquí para ayudar al club y a mis jugadores. Hice lo que pude en Barcelona y aquí hago lo mismo. Es un sueño estar aquí. Quiero ganarlo todo”, agregó. (Lea también: Si ven que voy a volver al Barça me dan con un martillo en la cabeza: Guardiola )



Sobre el partido del martes, Guardiola dijo que "ante todo, habrá que defender bien", asegurando que "todo puede pasar en el mundo del fútbol" en el marco de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Barcelona (derrota 3-0 en la ida), el martes en el Allianz Arena.



"Habrá que ser pacientes, ante todo defender bien, intentar controlar el juego, tener la posesión, crear ocasiones y encerrarles en su área. Concentrarnos en nuestro juego", declaró Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro.



"Somos el Bayern Múnich. Nunca pensamos antes de un partido que no tenemos posibilidades", añadió. (Lea también: “Guardiola no necesita contrato, se irá cuando quiera”: Franz Beckenbauer )



"Conozco la mentalidad alemana de atacar, pero si cometemos un error el Barcelona nos lo hará pagar. Son los mejores al contragolpe, en Barcelona lo demostraron en cinco minutos", previno el catalán.



Un gol del FC Barcelona en Múnich pondría muy cuesta arriba la eliminatoria para los bávaros, aunque Guardiola no cree que sea decisivo: "No pienso eso (que un gol arruine las oportunidades del Bayern). Si marcan un gol, habría que anotar cinco. Es algo a lo que no vamos a renunciar, daremos todo desde el primer minuto".



Guardiola quiso señalar los errores que les llevaron a quedar eliminados la pasada temporada en la misma fase de la competición ante el Real Madrid (1-0, 4-0). Errores que no se deben repetir aunque sean situaciones completamente diferentes. (Lea también: Es un lujo ver jugar a Messi: Pep Guardiola )



"Son partidos diferentes. En Madrid perdimos 1-0, en Barcelona lo hemos hecho por 3-0. En el encuentro de vuelta del año pasado ante el Real Madrid concedimos mucho a balón parado y en los contragolpes, esto no se debe repetir ante el Barça. Si corremos hacia delante de manera alocada, no haremos nada. Tenemos que controlar el juego", recordó el extécnico del FC Barcelona.



Guardiola volvió a tener buenas palabras para su expúpilo y protagonista del encuentro de ida con dos goles, el delantero argentino Lionel Messi.



"Evidentemente tenemos mucho respeto cuando Messi está enfrente. Él es diferente, está en otra dimensión", alabó el entrenador de 44 años. (Lea también: "Será especial para todos": Luis Enrique sobre el Barcelona-Bayern )



El doble ganador de la Liga de Campeones (2009 y 2011) y de la Bundesliga (2014 y 2015), entre otros muchos títulos, contestó a la defensiva tras ser preguntado si una nueva derrota empañaría su imagen como entrenador.



"Ganar para ser únicamente el mejor entrenador es una mierda, con perdón. Di lo máximo en Barcelona, para algunos fue suficiente, para otros no, lo mismo intento hacer aquí. Yo estoy contento si jugamos bien. Soy una persona feliz, lo he ganado todo, es un sueño estar aquí y haremos todo lo posible para ganar como hicimos en Barcelona. Si he ganado tanto es porque he tenido a los mejores jugadores y ellos son la clave. No quiero ser un gran entrenador por mí mismo, quiero ser un gran entrenador por mis jugadores".



AFP.