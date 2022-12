Sería raro promover el NO cuando llevo 23 años buscando diálogo: Mons. Monsalve

“Sería lo más raro que yo que llevo 23 años tratando de ayudar a hacer diálogos y acuerdos, aún entre pandillas de barrio y ahora he estado ayudando en esto (diálogos) dijera que no voy aprobar los acuerdos”, explicó.



Monseñor dijo que lo verdaderamente grave es que “se partidice una cosa tan delicada como la terminación del conflicto armado”.



Además, el arzobispo reiteró que es deshonesto quien vote por NO porque va en contravía de una oportunidad de acabar con la guerra.



“La honestidad ciudadana es la que impulsa el sí. No entiendo por qué se ofenden tanto”, puntualizó.



Las declaraciones de monseñor Monsalve causaron malestar entre el uribismo por manifestar que “todo ciudadano honesto dará su voto por el Sí a los acuerdos”.



Publicidad