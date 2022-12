Sí cortamos cabeza a campesino pero no jugamos fútbol con ella: ‘El Alemán’

El exparamilitar confirmó la versión que en 1997, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comienzaron su expansión en el Urabá, fue asesinado el campesino Marino López Mena, a quien decapitaron, pero dijo, “no jugamos fútbol con su cabeza”. (Lea también: En libertad el exparamilitar alias ‘El Alemán' ).



“Sí le mocharon la cabeza, pero que jugaron un partido de fútbol eso ya raya con la morbosidad y con una 'depravación' psicológica (…) En 1997 una estructura del frente bananero y el extinto bloque Elmer Cárdenas desarrolló un operativo y resultó una persona muerta que le cercenaron su cabeza, le dieron un machetazo y le quitaron su cabeza, eso es cierto, pero que hayamos jugado fútbol con ella no es cierto”, comentó.



Además, aseguró que en esa toma también participaron miembros del Ejército Nacional, que no estuvieron presentes pero prestaron apoyo. (Lea también: Ordenan libertad del exparamilitar alias ‘El Alemán’ ).



“El Ejército no estuvo allí pero hubo cierta coordinación con sus patrullas y las nuestras en esa área y la justicia encontró responsable y condenó por ese hecho al general Rito Alejo del Río”, agregó.



‘El Alemán’ aseguró que se han contado muchas historias, que “se mochaban cabezas” y jugaban fútbol con ellas, pero hasta el momento no se han comprobado esos atroces actos. (Lea también: Otorgan casa por cárcel a exjefe paramilitar Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’ ).



Rendón Herrera también hizo un llamado al perdón para lograr la paz y pidió que todo el país respalde el proceso que se adelanta entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.



“Considero que no se puede volver a entrar en una guerra como en la que yo estuve y en la que el país está sumido en los últimos 60 años; tenemos que parar esta guerra, nosotros la paramos hace 10 años por ese llamado de la sociedad colombiana y hoy tenemos que respaldar ese proceso con las guerrillas y estoy apenado con la sociedad colombiana y estos hechos tan atroces que se cometen en una guerra, no volveré a participar en ello”, agregó. (Lea también: Niegan libertad al exjefe paramilitar alias 'El Alemán' ).



Finalmente, siguiendo con el tema del proceso de paz con las Farc, aseguró que llevar a los guerrilleros a la cárcel “es equivocado”, por lo que debe haber otros mecanismos de castigo y de reparación.



El exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, pasó cerca de 9 años en la cárcel y fue condenado por más de 1.000 homicidios y decenas de delitos más. Ahora, según asegura, no saldrá millonario "ni a vivir como un burgués".