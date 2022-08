"Si el pueblo se moja, él también": Petro pidió no llevar paraguas a su posesión, según Roy

En diálogo con Mañanas Blu, Roy Barreras, presidente del Senado , habló sobre los protocolos y, como él mismo describió, “curiosidades” del acto de posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, este domingo, 7 de agosto.

Uno de los detalles que llama la atención es que, según Roy, Petro pidió no llevar paraguas ese día, pues “ si el pueblo se moja, él también ”. Por lo que espera, añadió, que haga un “mejor clima” que el de hace cuatro años, cuando “inició el gobierno del presidente Iván Duque en medio de una borrasca”.

“Estoy cruzando los cuchillos de la cocina, como hacen algunas abuelas, para que no llueva, porque una de las decisiones de la oficina de protocolo entrante, según me han informado, es que no se lleven paraguas ni sombrillas porque el presidente Petro ha dicho que si el pueblo se moja él también”, contó.

Sobre su discurso, confesó que no tiene escrita ni una sola línea, pues le gusta “improvisar” y decir lo que le “dicta el corazón”: “Por protocolo hay que leer, lo que me parece aburrido porque me limita la espontaneidad, así que no he escrito una sola línea, pero me veré obligado si así lo dicta el protocolo”.