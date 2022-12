Si Farc rompe el cese al fuego será difícil continuar con los diálogos: Santos

El presidente Juan Manuel Santos le advirtió a la guerrilla de las Farc que romper el cese al fuego unilateral que decretaron desde el pasado 20 de julio implicaría una grave afectación para continuar con el proceso de paz.

“Los ataques que vimos antes no los tendremos, avanzaremos en eso. Yo no puedo garantizar que no va a suceder de nuevo pero estoy esperanzado (…) si el cese al fuego es roto, es difícil continuar el diálogo en el futuro”, manifestó el jefe de Estado. (Lea también: Farc pide nuevas medidas de desescalamimento y “no arriesgar el cese unilateral” ).

El mandatario de los colombianos también advirtió que su paciencia tiene un límite, por lo que hizo un llamado al grupo guerrillero a acelerar la eventual firma de un acuerdo de paz.

“Podemos llegar a un acuerdo en un futuro muy cercano. Tiene que ser pronto porque mi paciencia tiene un límite. Hemos hecho un gran movimiento. Por primera vez acordamos negociar simultáneamente en dos ítems. Tenemos que tener en 4 meses grandes avances”, manifestó Santos.

“Si logro la paz me iré muy feliz a mi tumba. No voy a poner ninguna clase de problema. Se lo garantizo”, agregó. (Lea también: En al menos una oportunidad Farc ha violado reciente tregua unilateral: Cerac ).

Finalmente, se refirió a los recientes pronunciamientos de voceros de las Farc y de su abogado, el jurista Enrique Santiago, quienes aseguran que no aceptarán firmar un acuerdo si hay cárcel de por medio.

El jefe de Estado enfatizó en que los guerrilleros “tienen que entregar las armas y someterse a algún tipo de justicia”. (Lea también: Inicia nuevo ciclo de negociación entre Gobierno y Farc ).

El pronunciamiento de Santos se dio en medio de la Primera Bloomberg Colombia Summit, bajo la coordinación de Mathew Winkler, editor en jefe emérito y cofundador de la agencia de noticias Bloomberg.