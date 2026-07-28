Si ganaba Iván Cepeda me tocaba exiliarme, revela Angie Rodríguez

La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, concedió una entrevista en 'Mañanas Blu', de Blu Radio, en la que reveló detalles sobre situaciones que, según afirmó, ocurrieron al interior del gobierno de Gustavo Petro.

La funcionaria señaló que algunos policías con los que tuvo contacto tras su llegada al Dapre le manifestaron que el coronel Óscar Dávila no se habría suicidado. Además, aseguró que uniformados cercanos al oficial le recomendaron tener cuidado.

Rodríguez también afirmó que ha recibido amenazas contra su vida debido a la información que ha revelado sobre presuntos casos de corrupción relacionados con Juliana Guerrero y su hermana.

Incluso sostuvo que las amenazas estarían vinculadas con una supuesta red en la que, según dijo, estarían involucrados Juliana Guerrero, Carlos Carrillo y Raúl Moreno. "Extorsionistas me han amenazado por chat, siempre me hablan y me reiteran una red: Carrillo, Juliana Guerrero, de Raúl Moreno que me traicionó por el poder", afirmó la funcionaria.



Angie Rodríguez Foto: Dapre

Angie Rodríguez se habría exiliado si ganaba Iván Cepeda

Uno de los momentos más fuertes de la conversación ocurrió cuando Angie Rodríguez se refirió a Iván Cepeda, quien fue candidato presidencial y terminó derrotado en la segunda vuelta por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

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De acuerdo con la funcionaria, si el candidato del Pacto Histórico hubiera ganado las elecciones, habría tenido que tomar la decisión de exiliarse. "Yo le digo que yo tenía tanto temor incluso que ganara el otro candidato, porque yo dije, si él gana, a mí me toca irme al exilio".

Rodríguez también aseguró que teme por su vida, especialmente después de la información que ha revelado sobre su paso por el Dapre. "Tengo un miedo profundo, tengo una decepción profunda y le pido al nuevo gobierno, a las autoridades, que me ayuden", comentó.

Además, afirmó que teme por su vida o por terminar en prisión mediante montajes. Según dijo, cuenta con información sobre reuniones en las que, presuntamente, buscaban perjudicarla y tenderle trampas. "Me daba miedo porque siempre estaba el veneno para que yo cometiera algún ilícito o algo y estuviera en la cárcel", expresó.

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Abogados pidieron a Angie Rodríguez no hablar más

Rodríguez, quien habló con Blu Radio, también reveló que su equipo de abogados le ha solicitado que, por seguridad, no conceda más entrevistas a los medios de comunicación para evitar posibles represalias del gobierno saliente.

"Mis abogados me recomendaron no hablar más con los medios", comentó Rodríguez. Además, señaló que en la noche del lunes 27 de julio fue ella misma quien solicitó hablar únicamente con Blu Radio para dar a conocer la situación que, según afirmó, se vive al interior del Gobierno nacional.