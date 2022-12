Si Maduro me invita, iría a Venezuela a visitarlo: Rodrigo Granda

Rodrigo Granda nuevamente le salió al paso a las declaraciones del canciller Carlos Holmes Trujillo, quien lo acusó de reunirse con desertores del acuerdo de paz en Venezuela.

El excombatiente de las Farc sostuvo que es falso que se haya reunido en ese país con ‘Iván Márquez’, como lo aseguró Holmes Trujillo.

“Con ‘Márquez no me veo desde el 9 de abril de 2018, ese día a las 7:30 u 8:00 de la noche tuvimos una reunión (…) de ahí salió para Caquetá y hasta hoy no he tenido ningún tipo de contacto de ‘Márquez’”, insistió.

Añadió que no se ha reunido con el presidente venezolano, pero que si lo invitara no dudaría en acudir al vecino país.

“No tengo por qué ocultar nada (…) si el presidente Maduro me recibiera yo me iría ya mismo para Venezuela, para tratar de mediar y poner nuestros puntos de vista, para rebajar la confrontación verbal entre Colombia y Venezuela”, expresó.

Granda aseveró que no está dedicado a las actividades ilícitas y dijo estar enfocado en los ideales de su partido político Farc.

“Todas mis actividades son públicas, yo no tengo por qué andar escondiéndome, digo las cosas tal como las veo”, indicó.

