“Si me muero en el camino pues bien, lo intenté”: Camila Abuabara

de permitirle continuar con su pregrado en Derecho luego de suspender sus estudios para tratar su cáncer en Bucaramanga-, reiteró a través de Blu Radio su deseo de culminar la carrera.

“Si me muero en el camino pues bien, lo intenté” dijo la joven desesperada que padece esta enfermedad desde finales del año 2009.

“A mí no me duele la quimioterapia, yo quiero que me ayuden”, aseveró Abuabara, quien ingreso a la Universidad Externado de Colombia en 2006 y que ahora está siendo tratada en la Clínica Foscal de Bucaramanga; allí espera un trasplante de médula ósea.

Camila manifestó que actualmente retoma la quimioterapia y que luego de esto recibirá la cirugía, que obligatoriamente debe ser este año dado que no tiene donantes.

Esta joven luchadora insistió al doctor Juan Carlos Henao que la deje volver clases, pues no quiere dedicarse únicamente a tratar la enfermedad que le deja solo tristeza y desespero.