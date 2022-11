Si me tengo que ir, me voy con la tranquilidad de haber cumplido: canciller

La ministra aseguró que se trabajó a conciencia con toda responsabilidad y compromiso por eso, si aseguró que si se debe responder políticamente por el fallo “habrá que preguntarle al presidente, pero si me tengo que ir, me voy con la tranquilidad de haber cumplido con el deber y con todo lo que creímos que debimos hacer”. (Lea también: ¿Qué viene para Colombia tras decisión de no comparecer ante La Haya? ).

Dijo que resulta “increíble y aterrador ver cómo la Corte está pasando por encima de su fallo de 2012”.

Afirmó que el proceso que viene para Colombia tras la decisión del presidente Santos de no comparecer ante la CIJ es “muy complejo” pues “aquí se tendrá en cuenta la Convención del Mar y Colombia no es firmante de la misma y uno no entiende cómo se puede obligar a alguien a algo de lo que no es parte”. (Lea también: CIJ rechaza objeciones de Colombia y es competente en demanda por incumplimiento ).

Explicó que el país tiene la oportunidad de hacer uso del ‘Libro Blanco’, “lo cual significa que no hay abogados ni argumentos pero el país puede enviar a la CIJ información que considere pertinente para el proceso”.

Sobre la defensa de Nicaragua, la canciller Holguín dijo que “ellos tienen buenos abogados pero los de Colombia son excelentes”. Además, dijo que si Colombia no hubiera asistido a la audiencia del pasado jueves “nos estaríamos enfrentando a una decisión de fondo”. (Lea también: La CIJ se equivocó gravemente: Carlos Gustavo Arrieta ).

Calificó como “acertada” la decisión de Colombia de haberse retirado del Pacto de Bogotá en 2012 “pues luego de ver lo de ayer, fue lo mejor que se pudo hacer”.

Por último reflexionó sobre los entes internacionales asegurando que “los países deben ver bien en qué organizaciones se meten, por algo las grandes potencias no están en nada, para evitar que un tercero decida sobre ellos”. (Lea también: No me atreví a salir de Pacto de Bogotá para no romper tradición jurídica: Uribe ).