Si no hubiéramos llenado la Plaza, el procurador me hubiera quemado: Petro

De lo contrario, el procurador hubiera podido acabar con él.

“Lo que estamos haciendo en Bogotá, en materia de política social y cambio de paradigma urbano, es revolucionario. Lo que pasa es que acá ha habido una intención de descalificar y dicen que como Petro puede ser presidente, no hay que permitir que las personas conozcan los éxitos de la ciudad. Es un cálculo mal hecho”, afirmó.

Dijo que a diferencia de lo que decían los medios, las estadísticas mostraban los buenos resultados de la capital, entre ellos, que no ha habido ni un solo niño muerto por desnutrición.

“La realidad va indicando que el Gobierno es bueno. Por eso llegamos a la plaza de Bolivar y por eso sigo aquí. Si no, el procurador me hubiera partido en diez pedazos y me hubiera quemado. La gente sale a defendernos no solo por la injusticia sino porque entiende que lo que estamos haciendo, va bien”, añadió.

Respecto a si se podría construir un proyecto nacional, como el que se está llevando a cabo con la Bogotá Humana, dijo que podría ocurrir si hay paz.