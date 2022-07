“Si Petro la embarra vamos a estar protestando”: integrante de Primera Línea en Bogotá

Una nueva protesta se llevó a cabo durante la noche de este miércoles , 20 de julio, en Bogotá, específicamente en inmediaciones del Portal Américas de Bogotá, en donde un grupo de jóvenes se manifestaron en el marco de la celebración del Día de la Independencia.

Al lugar llegó el Esmad y dispersó a los manifestantes, no hubo capturas, pero al menos dos buses de TransMilenio registraron daños producidos por vándalos.

Publicidad

De acuerdo con la Policía, los desmanes a la altura del barrio Chicalá fueron protagonizados por cerca de 60 personas y pese a los intentos de diálogo no fue posible llegar a un acuerdo de los manifestantes con gestores de convivencia.

Llamó la atención, una transmisión en Facebook, que hizo un miembro de la Primera Línea, que se identifica en redes sociales como ‘ Capucho Xuacha ’. Durante dos horas, el joven narró en esta red social lo que estaba ocurriendo en el lugar y respondió a quienes en redes sociales se preguntaban por qué otra vez salían a protestar cuando justo ahora entraba un nuevo gobierno.

“Razones hay muchas; líderes sociales asesinados, presos políticos, desfalcos, desplazamientos forzosos”, explicó.

Sin embargo, llamó la atención, al cierre de su transmisión (2:01 del video) cuando se refiere al gobierno entrante del presidente Gustavo Petro.

Publicidad

“Nos vamos quedando sin batería, tratamos de mostrar lo que se puede. Si en algún momento toca cortar, cortamos. (…) De nuevo, hacer la invitación: Petro no va a salvar al país, este nuevo Congreso no va a salvar al país. Aquí hay corrupción hace muchos años. Si Petro la embarra, vamos a estar criticando, vamos a estar protestando. Necesitamos una reforma para todos estos militares, necesitamos que no maten al pueblo. Esto es lo que por encimita pedimos”, concluye.

Vea la declaración al final del siguiente video:

Publicidad

De acuerdo con el coronel Herbet Benavídez, al menos cuatro policías resultaron lesionados durante las protestas: "Se presentaron afectaciones a la infraestructura y vías públicas. Se intentaron vandalizar vehículos de servicio público. Finalmente se vio la necesidad de intervenir con el escuadrón antidisturbios, quienes fueron atacados. Como resultado se tiene que dentro de esta intervención se presentaron cuatro policías lesionados los cuales han sido valorados y asistidos", reportó.