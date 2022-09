“Si quieren pasar, a pie pueden”: vocero de manifestantes en El Guavio

Los bloqueos hacia la Hidroeléctrica del Guavio ya superan el mes, lo que ha impedido realizar las labores de mantenimiento. Por eso, Enel advirtió que la Hidroeléctrica EL Guavio ya opera tan solo al 20 % de su capacidad.

Este miércoles, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se pronunciaron líderes y autoridades sobre la petición de arreglar las vías que llevan más de 30 años destruidas.

Publicidad

“La posición es que no va a transitar personal de la compañía, si quieren pasar a pie, pueden pasar, cuando quieran, pero no van a ingresar vehículos para hacer mantenimiento. Desafortunadamente es la forma en que nos toca hacer presión. Por obra y gracia nunca le han dado algo a una región. Eso no sucede así”, dijo Edwin García, presidente de Asojuntas de Ubalá.

“Esperamos que haya voluntad de la empresa privada para articular los esfuerzos que venimos adelantando”, dijo por su parte el secretario de Infraestructura de Boyacá, Jhon Piña.

“Los mantenimientos no son un capricho de la empresa, hay que hacerlos después de unas horas de uso de todos los equipos”, advirtió por su parte Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores.