"Si yo dije que te di plata, eso es mentira": Miguel Nule a Camila Zuluaga

Por única vez, la periodista Camila Zuluaga, de Mañanas BLU, se refirió públicamente a la polémica sobre la supuesta entrega de dineros por parte de Miguel Nule, una información injuriosa que ha circulado desde hace algunos años en redes sociales.

"Yo jamás he recibido un solo peso de un delincuente ni de nadie, para ejercer mi oficio", señaló la periodista.

A continuación, reveló los audios de una llamada que le hizo el hoy condenado por corrupción Miguel Nule, en donde afirma: "Si yo dije que te di plata a ti es una mentira. Yo a ti no te he dado plata". En otro apartado, Nule reconoce que nunca ha visto un video de él diciendo ello.

A continuación, BLU Radio publica textualmente la única declaración pública que la periodista Camila Zuluaga hará sobre este tema, así como los audios de la llamada que le hizo Miguel Nule, y que hasta hoy, revela ante la publicación de dicha información falsa.

Lo que va a pasar a continuación para mí es un punto final y es la única vez que haré una mención pública sobre este tema.

Empecé mi carrera periodística cuándo tenía 21 años y uno de los primeros escándalos de corrupción que investigué, y que me siento orgullosa de haber ayudado a destapar, fue precisamente el carrusel de la contratación en Bogotá.

Desde ese entonces, empezó a rodar un video donde Miguel Nule asegura que me envió 35 millones de pesos para un carro.

Muchos criticaron que yo no saliera a desmentirlo, probablemente tengan razón, pero soy de las que piensa que no debo salir a probar que soy inocente, frente a acusaciones sin fundamento y lo más importante, sin pruebas, porque no existen.

Yo jamás he recibido un solo peso de un delincuente ni de nadie para ejercer mi oficio.

Habría preferido no tener que usar estos micrófonos para referirme al respecto, pues no creo que esta tribuna se deba utilizar para casos personales de los periodistas, pero estamos ante una coyuntura global en la que predomina el “fake news” y los ataques contra la libertad de prensa.

Por esto, hoy me veo en la obligación de hacer pública una grabación que tengo guardada desde el pasado 29 de enero, cuando recibí una sorpresiva comunicación del señor Miguel Nule desde su detención domiciliaria en Sincelejo.

No había querido hacerla pública, pero la entrevista que le dio ayer a mis colegas de la W Radio y el video sistemáticamente utilizado por quienes buscan desprestigiarme por razones que desconozco, sumado a los apartes estratégicamente editados de su entrevista que comenzaron a rodar ayer, me obligan a hacerlo.

Con lo que van a escuchar a continuación, pongo punto final públicamente a este tema.

En esa llamada el señor Nule me dice lo siguiente:

Más adelante añade…

Luego el señor Nule agrega…

Pero no solo culpa al también condenado abogado por el carrusel de la contratación de Bogotá Álvaro Dávila, sino que asegura que la Fiscalía tiene responsabilidad frente a lo que él dijo en ese video.

Quiero que vuelvan a oír esta parte que me dice el señor Nule...

Me disculpan haber repetido esa parte, pero me parece importante hacer énfasis en que el mismo Miguel Nule dice que el no me entregó a mí ninguna plata. La explicación del señor Nule siguió así.

En esa llamada Miguel Nule me expresa su preocupación frente a la insistencia de un periodista que lo ha buscado para mover una vez más el tema del video.

Más adelante le insistí que me dijera quién lo llamaba para mover ese video después de tanto tiempo y escuchen lo que me dice el señor Nule...

Durante toda su llamada, Miguel Nule me asegura que su interés es aclarar este tema de una vez por todas.

Debo confesarles que jamás entendí por qué después de 10 años de intentos para desprestigiarme, le dio al señor Miguel Nule por contactarme a decirme todo esto, pero me quedo con esta frase con la quiero dejar cerrado este tema.

Quiero repetir esa frase del señor Nule, que es con la que insisto, quiero cerrar de una vez por todas este capitulo y proceder jurídicamente para buscar resarcir el daño que las calumnias de este señor y de otros me han causado.

El periodismo es un trabajo difícil. Muchos nos ven como su enemigo y emprenden campañas sistemáticas a través de redes sociales utilizando “trolles” para censurarnos a través del desprestigio.

En todo el mundo, quienes abusan del poder para enriquecerse indebidamente o para debilitar la democracia y perpetuarse en los gobiernos, enfocan sus esfuerzos en deslegitimar la justicia independiente y el periodismo libre.

Cuando escogí este oficio, y especialmente la manera de ejercerlo, asumí estos riesgos. No será la última vez que quieran debilitar mi carácter para evitar que cuestione y opine de acuerdo a mis convicciones y de acuerdo a mis principios y valores.

Mi intención es no volver a tratar este tema públicamente por respeto a mis audiencias y por no hacerle el juego a quienes tienen claro que hacen daño cada vez que se repite una mentira.

Confío en que la justicia castigue a los responsables del daño injustificado del que he sido objeto y que sepan las maquinarias de la corrupción que nunca lograran callar el periodismo libre.

Escuche el audio completo aquí:

Vea el video aquí: