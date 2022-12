SIC destraba licitación del Canal Uno

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó las medidas cautelares a Programar Televisión que pedía suspender el proceso de licitación del Canal uno demandando a RTI, NTC y CM& por presuntas prácticas anticompetitivas, al asegurar que los otros oferentes se habrían puesto de acuerdo para no dejar participar en la licitación del Cana Uno a la firma Programar Televisión.



Sin embargo, la SIC consideró que es prematuro afirmar si hay o no prácticas anticompetitivas en dicho proceso y, por lo que, la entidad dio vía libre a que continúe con el proceso licitatorio.



"Una vez analizada la solicitud cautelar presentada, así como el acervo probatorio contenido en el expediente, este Despacho encuentra que las medidas solicitadas por Programar Televisión resultan improcedentes por cuanto no se encuentra acreditado con la suficiencia probatoria que se requiere, la existencia de una práctica restrictiva de la competencia que deba ser suspendida para la preservación de la efectividad de una eventual decisión de fondo de esta entidad sobre el caso" , señala el fallo de la Superindustria.