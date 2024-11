Siguen críticas a ‘+57’: directora del ICBF dice que canción representa peligro para niños

Aunque la canción protagonizada por los reguetoneros colombianos sigue generando polémica por su letra. En esta ocasión fue desde el bienestar familiar que se lanzó una alerta. Según el instituto, la canción cantada por Karol G, J Balvin, Maluma, Feid , Blessd, DFZM y Ryan Castro. Está representando una situación que es un peligro para los niños y niñas.

El ICBF explicó que en la canción se transmite un mensaje que pondría en situación de vulnerabilidad a quienes sigan estas supuestas indicaciones. Refiriéndose a una parte de la canción en la que dicen: “Parecen inocentes, pero no son así”. Frase que, según la institución, estaría ligada a la pedofilia. Puesto que se estarían poniendo a las jóvenes como un objeto sexual.

“La otra frase preocupante y que raya en el patrón de la pedofilia es esa necesidad de reiterar que parecen inocente, pero que no son así. Esa dualidad en la que ponen a la sociedad a mirarlas como un objeto sexual, que quiere cosas que no han pedido y como, si el sí fuera él no y el no fuera el sí, las pone en un alto riesgo”, dijo la directora general del instituto de bienestar familiar Astrid Cáceres.

A esto se le suma que, según la entidad, la canción estaría dando una idea de las fiestas en Medellín y del consumo de drogas durante estas, las cuales estarían normalizando su uso y pondría en posición de peligro a quienes lo hagan.

“No lo digo porque sea un tema de conservadurismo y que ahora seamos puritanos. En realidad, nuestros niños y niñas nos han contado cómo les dan droga y cómo ellas, sin saber, terminan en el consumo”, mencionó Cáceres

El instituto mencionó que +57 no es una canción que favorece el desarrollo emocional de los jóvenes y los está poniendo en riesgo, por lo cual no se debe naturalizar una cultura del éxito y del mercado por encima de los derechos de los niños y niñas del país .