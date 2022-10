Sin Twitter la actualidad en directo deja de existir: experto tras caída mundial

"Algunos usuarios tienen problemas para acceder a Twitter. Estamos al corriente y estamos intentando encontrar una solución", dijo la compañía, que tiene unos 320 millones de usuarios activos en todo el mundo.



Hacia las 08h30 GMT, cuando los usuarios intentaban conectarse, aparecía un pequeño robot con el mensaje "Algo salió mal, técnicamente".



Un portavoz de Twitter en Europa consultado por la AFP confirmó que había problemas pero no indicó si era una avería, cuando duró y qué países se vieron afectados.



El servicio estuvo inaccesible en varios países del mundo. En París, Londres, Moscú o Kiev las oficinas de la AFP no pudieron conectarte durante cerca de una hora y media.



A partir de las 10h00 GMT la red volvió a funcionar de nuevo progresivamente y el hashtag #twitterdown se convirtió en tendencia mundial.



Los internautas también advirtieron a través de Facebook que no podían acceder a Twitter en Brasil, Filipinas, Uganda, Alemania, Sudáfrica o Lituania.



Desde su creación en 2006, la red social ha sufrido varios problemas técnicos pero siempre de corta duración.



"Sin Twitter la actualidad en directo deja de existir", dijo Eric Delcroix, un consultor en redes sociales, por lo que en caso de problema "los usuarios sufren un ataque de pánico".



En 2008 Twitter sufrió una caída en plena conferencia de Apple, que moviliza a millones de internautas. En julio de 2012 quedó paralizado durante dos horas a causa de problemas en sus centros de datos. Y en julio de 2013 su servicio de imágenes fue objeto de un ataque informático, aunque el servicio principal no se vio afectado.



En lo que va de año, las acciones de Twitter en la bolsa de Nueva York han perdido 20 %, sobre todo después de los rumores de que la compañía quiere poner fin a su famosa limitación de los mensajes a un máximo de 140 caracteres.