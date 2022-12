Sindicatos abandonan Misión por el Empleo y anuncian protestas tras decreto

Las centrales obreras y asociaciones de pensionados abandonan oficialmente la Misión por el Empleo y convocan a caravanas de protesta para la próxima semana por cuenta del decreto 1174 que habilita la posibilidad de cotizar a seguridad social por debajo del salario mínimo; algo que consideran como “la reforma laboral más regresiva en 30 años”.

El decreto, que regirá desde febrero de 2021, permitirá que quienes actualmente tengan a un trabajador que gana menos de un salario mínimo aporten 15 % adicional al pago para los Beneficios Económicos Periódicos. El Gobierno mantendrá a esos trabajadores en el régimen subsidiado de salud y contarán ahora con un seguro en caso de accidentes.

"Como segunda medida vamos a demandar el decreto ante el Consejo de Estado por su abierta violación a la Constitución y las leyes del país. Y como tercera medida de protesta hemos decidido convocar a todos los trabajadores y colombianos a realizar el próximo 7 de septiembre, caravanas vehiculares en todas las ciudades", indicó el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela.

La Misión por el Empleo es la apuesta del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para lograr una reforma laboral concertada con empresarios y trabajadores antes de llevar un proyecto formal al Congreso de la República. Sin embargo, sin la participación de los trabajadores no está claro si podrá seguir sesionando.

"No se puede hacer uso de tanto oportunismo en medio de la pandemia, no se puede hacer una reforma laboral sobre la base de los eufemismos, ahora no hay masacres sino asesinatos colectivos y no hay reforma laboral sino “piso mínimo de protección social", dijo, entretanto, Julio Roberto Gómez.

Por su parte, las confederaciones de pensionados temen que los Beneficios Económicos Periódicos abran la puerta a que se paguen pensiones por debajo del salario mínimo en el futuro.

Además de rechazar el decreto, los sindicatos protestarán también en contra del préstamo del Gobierno a Avianca por 370 millones de dólares y en contra del regreso a las aulas de niños y maestros. Según Luis Miguel Morantes, presidente de la CTC, con el nuevo decreto quedó claro que las razones por las cuales se convocó al paro de noviembre del año pasado siguen vigentes.

