¿Síndrome de Estocolmo? Mujer se habría enamorado del hombre que la secuestró en Santander

Durante 47 días estuvo secuestrada una empresaria y esposa de un reconocido palmicultor del municipio de Sabana de Torres en Santander.

La mujer había sido raptada el pasado 28 de mayo, mientras salía de su finca en compañía de otros familiares y fue llevada con rumbo desconocido.

Desde entonces, su familia no sabía nada del paradero de la mujer y los secuestradores pedían hasta cinco millones de dólares (16.000 millones de pesos) por su liberación.

La Policía, durante día y noche, les seguía el paso a los secuestradores para dar con la ubicación de la mujer y hasta el pasado domingo fue rescatada en un apartamento del norte de Bucaramanga.

En el operativo fue capturado Ricardo Tarazona Martínez, de 39 años, quien vigilaba a la secuestrada para que no se escapara del apartamento.

En las últimas horas se realizó la audiencia de imputación de cargos en contra del hombre. Sin embargo, la Fiscalía reveló detalles que pusieron al descubierto un posible romance que se habría dado entre la secuestrada y el secuestrador durante el tiempo que estuvo plagiada.

“Soy capaz de perdonar el hecho que me hayas raptado, a pesar de saber que estoy aquí en esta selva en contra de mi voluntad. Jamás te guardaría rencor y no sería capaz de hacerte daño, pese al daño que me has hecho a mí y a mis seres queridos, solo te pido sinceridad”, dice una de las cartas que leyó la Fiscal durante la audiencia.

Las cartas fueron encontradas por el Gaula de la Policía en el apartamento donde permanecían escondidos.

La Fiscalía enfatizó que el secuestro fue extorsivo y cuyo único fin era que el palmicultor, esposo de la mujer, pagara por su liberación. El órgano judicial descartó un autosecuestro.

“Amor, nunca imaginé que de estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como este. Aunque la forma en la que nos conocimos no fue la más apropiada, le doy gracias a Dios por todo esto... Cada día te amo más”, leía la fiscal durante la audiencia.

Para la Fiscalía, hay alta probabilidad que la mujer haya desarrollado un vínculo afectivo con su secuestrador. A estos casos los conocen con el síndrome de Estocolmo.

La mujer, después de su rescate y en declaraciones a medios de comunicación, dijo que los secuestradores la trataron muy bien.

“Nunca me maltrataron, al contrario, fueron muy buenos y amables conmigo”, aseguró.

Por ahora, Ricardo Tarazona permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial y la mujer regresó a su hogar en Sabana de Torres.

Al respecto, el general Manuel Vasquez sostuvo que la persona capturada por el secuestro de la mujer estaría vinculada con el ELN.

Sobre la hipótesis de que la mujer se enamoró de su secuestrador es análisis de la Fiscalía.

“En el momento del allanamiento se incauta el material, entre esas, las cartas”, dijo.

