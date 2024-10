Sirius: Petro dice que no se equivocó al no firmar nuevos contratos de exploración de gas

Este jueves, 4 de octubre, Ecopetrol y Petrobras confirmaron el hallazgo de reservas de gas para, por lo menos, 20 años. Este es uno de los descubrimientos más grandes de la historia en las últimas décadas y que, a su vez, da un parte de tranquilidad en cuanto a la seguridad energética del país para los próximos años.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dijo “el gas no es el futuro” y que estos yacimientos son solo “el presente”. Incluso, sacó a relucir que este hallazgo en el pozo Sirius en el Caribe, antes conocido como Uchuva 2, y otros, solo demuestran “que el Gobierno no estaba equivocado” al no firmar nuevos contratos de exploración.

“El descubrimiento de gas, y habrá más descubrimientos, nos muestra que el Gobierno no estaba equivocado. Claro que tener reservas no significa tener gas y tener gas no significa la fuente más barata de energía”, escribió en su cuenta de X.

Este es el pozo conocido antes como UCHUVA 2. Foto: ANH.

El jefe de Estado también se refirió a los contratos actuales. Según precisó, se resistió a firmar nuevos acuerdos, lo que en su momento desató polémica en el sector por lo que esto supone para la autonomía del país, porque los ya firmados “son suficientes”.

Además, aseguró que los recursos existentes deben servir para financiar la transición energética que, cabe recordar, es una de las banderas de su Gobierno y que ha defendido en todo su mandato.

“Me resistí a hacer nuevos contratos de exploración, porque los actualmente firmados están en curso y son suficientes, ocupan buena parte del país exceptuando la selva amazónica y zonas estratégicas del agua (…) El gas no es el futuro, tan solo es el presente. El gas del presente debe financiar la transición energética que es lo que abarata la energía en Colombia”, añadió el presidente en X.

Proyecto Sirius y su descubrimiento histórico

Durante la Cumbre de Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, Ecopetrol y Petrobras anunciaron que Siruis, un proyecto del 2022, “es el mayor descubrimiento costa afuera en el país con volumen de gas original de seis terapies cúbicos”.

Este pozo, añadieron, es considerado ahora el “más grande desde los años 90”.