Soldados liberados rompen el silencio tras secuestro de ELN

Al ser entregados por el ELN a una comisión humanitaria, los tres soldados profesionales que habían sido secuestrados por la guerrilla rompieron el silencio.

El soldado Orlando Vega Díaz aseguró que recibió “buen trato” por parte de los guerrilleros durante el plagio. “Lo importante es reunirme con mi familia, estar con todos ellos”, dijo.

Para el soldado Edgar Caro Bañol, por su parte, lo primero es estar de nuevo en casa con su familia y expresó: “Me dieron un trato excelente, gracias a Dios, (estoy) contento porque voy a estar con mi familia nuevamente”.

Entre tanto, el soldado Juan Pablo Rojas agradeció que se le tratara bien y que se le respetara la vida.

“Me dieron buen trato, nos respetaron la vida. Me siento alegre de que ya voy a estar junto a mi mamá, mis hermanas. Estoy contento. Darle gracias a Dios, no nos pasó nada”, aseguró el uniformado.

Los tres militares llegaron a Arauca sobre el mediodía, donde recibieron alimento y atención de médicos y psicólogos del ejército, previo a su traslado al Hospital Militar de Bogotá, donde serán recibidos por sus familiares.

