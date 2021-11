“Son inhumanos”: Víctor Escobar sobre congresistas que tumbaron regulación de la eutanasia

Víctor Alfonso Escobar lleva varios años suplicando para que le autoricen la eutanasia. Sufre de varias enfermedades que no tienen cura y, sin embargo, las autoridades, desde el Congreso hasta la EPS Coomeva, le han puesto trabas que le impiden ejercer el derecho de morir dignamente.

Recientemente, en la Cámara de Representantes, con una votación de 65 contra 85, se hundió en segundo debate el proyecto de ley que regulaba la eutanasia. Por esto, en diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Escobar calificó a los congresistas que votaron en contra como “inhumanos”.

Asimismo, Víctor cuestionó que unas cuantas personas decidan por los millones de colombianos, cuando no conocen los padecimientos que se sufren día a día.

“Son inhumanos en todo el sentido de la palabra. Ellos no están en la situación de uno, no están tienen los padecimientos que sufro día y noche. Cada uno tenemos la libertad de expresión de decir cómo vivimos y terminamos la vida, y no 40 personas decidir por la cantidad de millones de colombiano que somos. Es injusto”, dijo.

Víctor reiteró que nunca ha descartado la eutanasia porque es consciente de que sus enfermedades no tienen cura y no desea alargar su sufrimiento.

Publicidad

Diana Nieto, esposa de Víctor, también hizo un llamado, pues, además de las dolencias de él, no cuenta con un empleo para poder sostenerlo adecuadamente.

Según contó en BLU Radio, mensualmente, al menos necesita de $1.200.000 para atender las necesidades de Víctor.

“Ya casi no quiere comer, él está aburrido, dice que no quiere vivir más con tanto dolor. Tempranito uno se levanta y le da desayunito. A él le pusieron enfermera, pero yo soy la que lo baña”, explicó.

Por su parte, el abogado que lleva el caso de Víctor, Luis Carlos Giraldo, añadió que en los próximos días saldrá un fallo del Tribunal Superior de Cali que confirme o revoque una orden a la EPS Coomeva de acompañar el proceso de eutanasia.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: