“La persona que sufre necesita ayuda, no es matarla”: precandidato John Rodríguez sobre la eutanasia

El precandidato John Milton Rodríguez habló en Sala de Prensa BLU sobre sus propuestas para llegar a la Presidencia de la República. El senador de Colombia Justas Libres se refirió al tema de la eutanasia y del aborto.

“Colombia es muy chiquito en posibilidades de vida. En la eutanasia, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos se le entrega a cada enfermo terminal 700 miligramos de opioides para el manejo del dolor, en Colombia 6 miligramos. El tema de los especialistas en Colombia de cada 10 enfermos terminales, solo cuatro reciben atención”, señaló Rodríguez.

Además, añadió: “Yo seré el presidente que garantice la dignidad de cada persona que está enferma terminal. (…) La persona que sufre necesita ayuda, no es matarla”.

En el tema del aborto, el precandidato Rodríguez aseguró que se le debe brindar mayor acompañamiento a las mujeres, pues el bebé también es una víctima.

“No le hemos dado todas las garantías a una mujer en condiciones extremas. El Estado se hace el loco, cuando una mujer pasa por un sufrimiento no le acompañan. (…) El bebe no es el victimario, es una víctima, si no lo quieres criar, entrégalo en adopción”.

El senador agregó que sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño se van a focalizar en el desarrollo de tres aristas fundamentales: social, familiar y económico.

