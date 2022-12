¿Son las Farc un cartel de drogas por financiarse con el narcotráfico? El debate

La más reciente y polémica declaración del expresidente Álvaro Uribe surgió a propósito de la fuga de ‘El Chapo’ Guzmán de una cárcel de máxima seguridad en México, hecho que lo llevó a argumentar que las Farc son la principal proveedora de cocaína a los carteles mexicanos. (Lea también: Hay conmoción por fuga de capo y aquí firman acuerdo con sus proveedores: Uribe )

Esto suscitó el debate en Mañanas BLU acerca de si es verdad lo que afirma Uribe, o por lo contrario, como señaló Sandra Borda, son un grupo terrorista con fines políticos que se financia con el narcotráfico.

Para Nicolás Uribe sí se trata de un cartel, argumentándolo bajo la definición de la RAE que indica que es una organización ilícita vinculada al tráfico de drogas, y dijo que debe blindarse en la mesa de negociaciones de La Habana con la justicia transicional.

“La intervención del expresidente es que dentro del proceso de paz lo que se está negociando no solo es el tema de justicia y víctimas, sino la desmovilización del cartel de droga más grande del mundo. Más allá de comparar con el tema de ‘El Chapo, es evidente que las Farc son un cartel del narcotráfico con el que se está negociando, independiente de las demás actividades que haga”, aseguró.

Por su parte, Sandra Borda reiteró que la diferencia entre la Farc y un cartel de droga es que el terrorismo sí tiene agenda política, mientras que el segundo no.

“Hay que mirar exactamente cuál es el involucramiento de las Farc en el negocio y si eso sí los convierte en cartel o no. Porque efectivamente sí participan en el negocio, pero no las convierten automáticamente en carteles. Están involucrados en la protección de cultivos ilícitos pero no está claro que controlen toda la distribución de droga a nivel internacional”, señaló.

Además, agregó que otra diferencia es que las Farc utilizan el narcotráfico como medio y no como un fin.

En contraparte, Luis Guillermo Vélez indicó que las Farc deben considerarse como un cartel de droga ya que se organizan para proteger cultivos y en respuesta hay guerrilleros condenados en Estados Unidos por este delito.

“Ser cartel no es tener producción, distribución e introducción dela droga, cartel es organizarse nacionalmente para coordinar actividades del narcotráfico. Claro que las Farc están en Colombia organizadas para proteger cultivos, tienen pactos con carteles en México y hay gente de las Farc condenada en Estados Unidos por narcotráfico”, dijo.

Finalmente, Aurelio Suárez manifestó que esta nueva declaración de Uribe sobre el proceso de paz es otro “palo” para ponerle trabas y mostrar su desacuerdo.