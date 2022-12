"Soy el presidente de Colombia": la frase de Uribe en BLU Radio viral en redes sociales

En entrevista con Mañanas BLU, el senador Álvaro Uribe Vélez dijo una frase que causó revuelo en redes sociales. Al ser cuestionado sobre si él y sus abogados interpondrán una tutela como recurso de apelación en el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por, aparentemente, manipular testigos, Uribe señaló que “siempre le da la cara a la justicia”.

“Incluso había pedido que me dieran una versión libre (…). Yo no estoy dilatando el proceso, si lo hiciera no estaría enfrentando esto como lo he hecho en los medios de comunicación y ante la corte”, afirmó.

En ese contexto, el senador afirmó que es “presidente y senador” de Colombia, por lo que tiene responsabilidad con el país.

“Ya que no me permitieron versión libre, que no me notificaron el proceso y que dieron interceptaciones parcialmente, ¿puede una persona en mi caso desconocer lo que dicen los abogados? (…). Claro que me interesa la opinión pública. Aquí hay dos jueces, yo soy el presidente de Colombia y senador, tengo una responsabilidad con este país, por eso le doy la cara a la opinión pública”, comentó.

El audio se hizo rápidamente viral en redes sociales generando división de opiniones.

Escuche aquí la entrevista completa con el senador Álvaro Uribe.