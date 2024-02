Superfinanciera cancela registro de agente del mercado de valores a Fénix Valor; él se pronuncia

La Superintendencia Financiera tomó la decisión de cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores a Orlando Santiago, creador de la página web y canal de YouTube Fénix Valor. Según la Superintendencia, Santiago estaba proporcionando información al mercado de valores, pero también asesorando e influenciando al público a considerar operaciones específicas sobre valores, lo cual no estaba permitido.

Orlando Santiago habló sobre la decisión de la Superfinanciera en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, y afirmó que aunque no se considera un influenciador, ha estado compartiendo sus opiniones y conocimientos como inversionista independiente durante 23 años. Además, señaló que han seguido todas las regulaciones y que obtuvieron el permiso para inscribirse como agentes proveedores de información del mercado de valores.

La Superintendencia Financiera argumentó que Fénix Valor se extralimitó en la información que proporcionaba, violando el parágrafo primero del artículo 53119 del decreto 2555 de 2010, que define las actividades de suministro de información al mercado de valores. Orlando Santiago afirmó que la cancelación del registro se basó en un malentendido, ya que ellos solo ofrecen opiniones y transmiten información relevante del mercado.

“Nos enteramos por una información que filtró Primera Página, que es un medio de comunicación, que el 4 de enero habían hecho una resolución, nos habían dado 10 días hábiles para responder y nos enteramos el 14 de febrero. Hace dos días y el tiempo había pasado, por eso nos cancelaron en principio, pero no se imaginan la frustración", aseguró.

Por medio de su cuenta de X, Orlando Santiago compartió las razones por las cuales la Superfinanciera le quitó el registro del mercado de valores.

"Nosotros lo único que estábamos diciendo es que había una oferta pública de adquisición y quienes tuvieran la acción, pues tenían que venderla, porque si no o tenían la contenían a su propio criterio, la consideración de venderlo o no. Y eso no es una asesoría, es la transmisión de una información y era una opinión nuestra sobre ese aspecto en particular", dijo.

Blu Radio contactó a la Superintendencia Financiera y recalcaron que pronto se pronunciaran sobre el caso.

