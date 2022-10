Supuestos desplazados se tomaron un conjunto que estaba listo para entregar en Soacha

Cerca de 280 familias, cuyos voceros afirman ser desplazados por la violencia, se tomaron un conjunto residencial en el municipio de Soacha que estaban a punto de ser entregado.

"Tenemos una población vulnerable, somos desplazados, víctimas del conflcito armado, madres de cabeza de hogar, en una situación muy pésima, con unas necesidades muy grandes. Mucha gente no tiene comida, no tenemos donde dormir. Fuimos desalojados porque no teníamos con qué pagar un arriendo. El Estado no nos está mandando ningún tipo de ayuda. Por esa situación tomamos la decisión de venir y oponernos", dijo una de las personas que participan en la toma.

"Aquí nos quedamos y no nos movemos hasta que haya una solución para nosotros", aseguró el vocero.

La Policía hace presencia mientras que las familias prosiguen ingresando al conjunto residencial. De acuerdo con las autoridades, si no se da una negociación se llamará a grupos operativos para desalojar a las familias.

