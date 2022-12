Suspenden temporalmente la erradicación de cultivos ilícitos en Jamundí, Valle

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó suspender temporalmente la erradicación manual de cultivos ilícitos en la zona rural de Jamundí debido ante los hechos de violencia que han estado ocurriendo en ese sector.

El anuncio lo hizo luego de sostener varias conversaciones con representantes del Gobierno nacional y varios líderes del municipio donde señaló que se trata de una medida provisional.

Publicidad

Según la mandataria, lo que se busca es que se presenten nuevas propuestas conjuntas para que la economía legal llegue a la zona rural donde se han presentado distintos conflictos por el control de los cultivos.

Le puede interesar: Cultivadores de coca en Jamundí se declaran en asamblea permanente

“Se quiere que haya una construcción de propuestas conjuntas entre el Gobierno Nacional, el local y las comunidades indígenas y campesinas para que nuevas economías lleguen a esta zona rural”, dijo Toro.

“Es importante resaltar que el Ejército continuará en la zona”, agregó.

Publicidad

La gobernadora @DilianFrancisca anunció suspensión provisional de erradicación de cultivos ilícitos en zona alta de #Jamundí. “Se quiere que esta semana se generen propuestas conjuntas con el Gobierno Nacional y Departamental para lograr que la economía legal llegue al municipio” pic.twitter.com/GwVWA46srX — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) August 13, 2019

Publicidad

A su vez, la gobernadora indicó que están solicitando un acompañamiento para los campesinos dueños de las hectáreas de la hoja de coca.

“Se está haciendo algo innovador con el Gobierno Nacional y es que le estamos solicitando que ellos nos acompañen para que, si los campesinos sustituyen y erradican ellos mismos la coca, se les pague mientras nosotros hacemos los proyectos productivos”, indicó Dilian.

Le puede interesar: Indígenas del Cauca convocan minga tras cadena de asesinatos

“Nosotros pondremos los recursos y así, de esa manera, ellos van a tener una forma de cómo subsistir, de cómo tener ingresos y generar bienestar para su familia y para su comunidad”, agregó.

Publicidad

En relación al bloque de regional y de congresistas del Valle, la mandataria indicó que se debe actuar de manera inteligente para que no se recrudezca la violencia en la zona rural de Jamundí.

“Queremos es que no haya confrontación, que no haya, problemas de violencia, que no haya personas que vayan a perder la vida o heridos, queremos que sea un proceso tranquilo y pacífico, pero por supuesto que no haya más cultivos ilícitos en la zona alta de Jamundí y para eso estamos poniendo todo nuestro apoyo y colaboración”, concluyó.

Publicidad