Suspender bombardeos contra Farc es un error militar y político: general Velasco

El general retirado Héctor Fabio Velasco, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia entre los años 1998 y 2003, dijo en entrevista con Blu Radio que la suspensión de bombardeos a la guerrilla de las Farc no es beneficioso para ningún sector legal del país.



“Es un error estratégico desde el punto de vista militar y político. Un error que va contra el proceso y contra lo que persigue el Gobierno colombiano”, comentó (Lea también: Suspensión de bombardeos es un cese bilateral inconstitucional: Álvaro Uribe ).



Entre tanto, el general (r) hizo una fuerte crítica al presidente Juan Manuel Santos: “yo le diría al presidente Santos que nos han dicho tantas mentiras que ya no podremos creer en él (…) Estamos en un cese bilateral, nos han dicho mentiras”.



Puso como ejemplo el anterior cese unilateral decretado por las Farc y dijo que al final fue bilateral, pues las Fuerzas Militares estaban amarradas.



“El cese unilateral pasado de las Farc no existió porque la Fuerza Aérea tenía la orden de no hacer ningún ataque con bombas sin la autorización del ministro (Juan Carlos) Pinzón, que no nos digan mentiras (…) el cese bilateral se debe dar cuando haya un acuerdo definitivo, nos han tratado de llevar a la fuerza incluso al posconflicto y yo creo que está muy lejos”, finalizó (Lea también: “Estamos muy lejos del cese al fuego definitivo: MinDefensa ).



El presidente Santos ordenó el pasado sábado suspender los bombardeos contra la guerrilla de las Farc e indicó que eventuales ataques aéreos contra los guerrilleros sólo podrán ser autorizados por orden del primer mandatario, lo que vuelve a dinamizar el proceso de paz en el país.



“He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos contra campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización y sólo se podrán realizar por orden del presidente de la República”, dijo Santos en un evento de la Armada Nacional en la ciudad de Cartagena (norte).



El presidente indicó que eventuales bombardeos sólo "se harán efectivos si están lejos de los cascos urbanos, si no es una amenaza contra la fuerza pública" (Lea también: Suspensión de bombardeos implicará fortalecimiento de Farc: Alfredo Rangel ).



“Hemos acordado ir desescalando el conflicto. ¿Eso qué significa? Menos muertes, menos sufrimiento, menos víctimas”, manifestó Santos.



Con AFP.